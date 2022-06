Una casa prefabbricata di 100 m²!

In periodi di crisi non è una cattiva idee optare per una casa prefabbricata! Oggi vi mostreremo un modello realizzato dall'impresa spagnola Casas Cube. La casa prefabbricata in questione occupa una superficie di 100 m² ed è formata da distinti blocchi trasportabili che vengono montati in loco. Un modo pratico e veloce per avere una casa di proprietà senza dover aspettare lunghi tempi di costruzione. Siete curiosi di vedere il progetto? Iniziamo il nostro tour!