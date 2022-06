Bagni classici: i 10 migliori consigli d'arredamento

Il cristallo è troppo chic? Non è quello che fa per voi? Vi piace ma lo ritenete non adatto ai vostri canoni? Il bagno in foto, potrebbe forse sconvolgere la vostra idea. Il bianco sparisce, e anche i dettagli semplici scompaiono per favorire l'istallazione di altri più dotati di design. In ogni caso il bagno classico riesce ad apparire elegante ma non pesante alla vista.