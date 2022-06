Una casa più accattivante con la vernice lavagna!

Su internet possiamo facilmente trovare diverse marche e tipologie di vernice lavagna che potremo facilmente stendere su pareti in muratura o cartongesso ma anche su mobili, pannelli in legno, porte e quanto altro ci suggerisce la fantasia, per regalare un tocco di originalità alla nostra casa, come ci suggerisce questa affascinante proposta di LOOP LANDSCAPE ARCHITECTURE & DESIGN.

Ma se preferiamo ricevere consigli e risposte ai nostri eventuali dubbi sul tipo di prodotto da scegliere e sulle modalità per stenderlo, il consiglio è di acquistare la vernice a lavagna in un colorificio o in un centro specializzato per bricolage: qui potremo infatti trovare personale che ci potrà guidare nella scelta più adatta per noi.