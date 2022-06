Un concerto di colori e capolavori artigianali

Questa ristrutturazione di Antonio Buonocore è un autentico capolavoro di artigianato e una sapiente mescolanza di texture e colori, in una divertente sinfonia di nuance decise e brillanti. L’intervento ha permesso di ottenere migliori ambienti di soggiorno e di ricavare comodi spazi di deposito. Di certo si è osato molto, sia nel trovare soluzioni originali per l’illuminazione degli ambienti, sia nell’abbinare colori e motivi geometrici, ma è innegabile che il risultato sia un interno in cui ogni elemento è ben armonizzato con l’insieme e tutto dialoga alla perfezione. Il tema dell’illuminazione a soffitto, negli ultimi anni passata decisamente in secondo piano e relegata quasi esclusivamente al tavolo da pranzo, è qui reinterpretato in modo originale e giocoso, che richiama i mitici anni Ottanta e strizza l’occhio al pittore olandese, morto nella prima metà del secolo scorso, Mondrian.