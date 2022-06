Consigli per coltivare in casa quello che non avreste mai pensato

Il momento ideale per piantare i bulbi di tulipano è prima delle grandi gelate, tra ottobre e fine novembre, il freddo dei mesi successivi li aiuterà a crescere in vista della fioritura primaverile. E' possibile piantarli in un’aiuola o anche in un vaso, l’importante è che siano sistemati in un luogo soleggiato. E' opportuno Interrarli a una profondità doppia rispetto alla loro lunghezza, che è di circa 8 centimetri, e a una distanza di 10 centimetri l’uno dall'altro, con la punta rivolta verso l'alto in un terreno non troppo umido. Dopo che saranno sfioriti non bisogna buttare i bulbi, perché, se conservati in modo corretto, daranno ancora altri splendidi fiori la stagione successiva.