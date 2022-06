La casa atelier di una pittrice

La cucina è l’ambiente in cui la fantasia dell’architetto ha trovato più spazio per potersi esprimere, con soluzioni informali e divertenti. Non dimentichiamo che, pur essendo abitabile, non è questo l’ambiente destinato a ricevere gli ospiti, perciò qui giocare è concesso. Come finiture c’erano – e sono state lasciate invariate – piastrelle arancioni per il pavimento e piastrelle gialle e grigie per le pareti.