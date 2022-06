Piccolo spazio= favolosa mansarda!

Ci troviamo nel centro di Torino, in una piccola mansarda tutt'altro che convenzionale. L'intervento più considerevole ha interessato il soffitto, o meglio quello che prima era il falso soffitto. Delle vecchie putrelle in ferro reggevano un cannicciato che separava la mansarda dal vano tetto. Eliminato il cannicciato, le vecchie putrelle sono state riutilizzate per la costruzione di un ampio soppalco, ricavando un'originale zona notte.