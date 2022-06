Prima & Dopo: da un antico passato con amore

Dall’esterno traspaiono la semplicità della costruzione, il suo forte legame con la natura e con la terra. Un adorabile percorso segnato da ciottoli interrompe il verde del prato, mentre generose aiuole accolgono meravigliose piante che sfoggiano le più variegate tonalità di verde. La struttura, che giace indisturbata tra la natura, è stata suddivisa in tre appartamenti: Altana, Portico e Mezà.

La suddivisione degli ambienti è avvenuta in virtù delle dimensioni degli spazi, generosi in lunghezza ma esigui in larghezza. L’intervento è stato mirato al raggiungimento di un unico obiettivo: rivalutare l’immobile in modo da trasmettere armonia, pace, tranquillità e semplicità delle cose.