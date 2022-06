Dipingere casa da sé, ma come un vero professionista: è possibile!

Un passaggio importante è quello di dotarsi di idonei strumenti di lavoro. Bisogna utilizzare un telo di plastica per proteggere il pavimento e i mobili da possibili macchie, e dello scotch di carta per delimitare l’aera da colorare da posizionare lungo i lati delle pareti. Procurarsi poi pennelli, rulli raschietti, spatole, spugne e carta vetrata in quantità per non rischiare di restare senza. Meglio partire dai bordi della parete; per dipingere questa parte del muro è necessario usare dei pennelli, solo così si può essere sicuri di non sbavare su altre zone. Dopodiché occorre prendere il rullo per dipingere la parete intera; passare una prima mano e lasciare asciugare prima di proseguire con una seconda passata di colore. Per avere un colore omogeneo e pieno, infatti, bisogna dare almeno due mani di colore, se però la parete di partenza non è bianca potrebbero servirne anche di più.