Una casa che sa come usare gli spazi

Questo appartamento urbano di bdastudio è un ottimo esempio di ottimizzazione dello spazio e di come si possa dare vita ad un interno comodo ed elegante, soddisfacendo tutte le esigenze, anche senza avere a disposizione spazi illimitati. Tutto qui è studiato a fondo per ottenere il miglior risultato nel minor spazio possibile, ma il carattere e la personalità degli ambienti non passano in secondo piano, con tocchi di personalità che trovano comodamente posto nel carattere chiaro e definito del progetto. La residenza è destinata ad una coppia con un bambino piccolo, quindi, alle esigenze tradizionali di un’abitazione, si aggiungono qui tutte le necessità relative al caso, non soltanto dal punto di vista funzionale, ma anche da quello dell’arredamento e del comfort generale dell’appartamento, dei colori scelti, delle sensazioni trasmesse. Quello che innegabilmente si può dire è che la casa, per come è stata gestita la luce e per la scelta dei complementi di arredo e delle finiture, costituisce uno scenario estremamente rilassante e adatto all’intimità familiare.