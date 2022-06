All'ultimo piano si sogna meglio

Questo attico dell’interior designer Cristina Zanni è una vera sinfonia di texture, colori e materiali! Gli interni di questa residenza hanno un fortissimo potere espressivo e raccontano molto di chi la abita. Temi dominanti sono la fotografia d’autore, i libri, i viaggi e la musica. Tutto questo è sviluppato in modo eccellente in ogni ambiente della casa, da quelli principali a quelli di servizio. Nessun angolo è lasciato al caso, ogni oggetto è parte di una composizione molto ben studiata e non c’è spazio per punti morti, spazi bianchi o cali di stile, ogni singolo punto concorre alla finalità del progetto d’insieme: dare vita ad un concerto di immagini e messaggi perfettamente affiatati. Nonostante questa ricchezza di elementi, la luminosità della casa non risulta intaccata, anzi, gli ambienti, nella loro ampiezza, sono invasi dalla luce naturale e dei sobri tendaggi nei colori naturali e chiari permettono di controllare perfettamente questo prezioso elemento.