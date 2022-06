Lo stupore dell'essenziale

Lo standard qualitativo rimane molto elevato anche nei bagni, ambienti tutt’altro che marginali della casa! Anche qui troviamo il parquet in rovere, come negli altri ambienti. Le cabine doccia sono molto ampie e raffinate, con il ripiano per i saponi ricavato nel muro, per non intaccare la pulizia delle linee di quell’angolo della casa, così importante per il relax e la cura della persona. Uno dei due bagni ha il ripiano per il lavabo in legno, a rievocare il materiale del pavimento, l’altro bianco. In entrambi i casi si tratta di un parallelepipedo, un volume puro, in linea con la scelta di essenzialità che domina tutto l’insieme.