Poltroncine: piccole, comode e per tutti i gusti!

Ammettetelo, ognuno di voi ha o ha avuto una poltroncina preferita in cui rifugiarsi nei momenti di stanchezza per rilassarsi. Le poltroncine diventano spesso, infatti, degli oggetti privati e con cui si instaura un legame quasi emotivo, visto il molto tempo piacevole che vi trascorriamo leggendo, dormendo o guardando la tv. Ognuno, in casa, tende per questo ad avere la propria poltroncina preferita, che nessun altro può utilizzare. Le poltroncine sono degli oggetti d'arredo davvero utili, esse, infatti, viste le dimensioni ridotte, possono essere collocate facilmente in ogni luogo portando un tocco personale e decorativo alla stanza. Ovviamente non si può scegliere una poltroncina indipendentemente dallo stile del resto della stanza, è preferibile infatti cercare di mantenere una certa coerenza di stile, in modo che la poltroncina scelta non risulti un pugno nell'occhio all'interno dell'ambiente. È anche vero, però, che le poltroncine godono di una specie di 'statuto speciale' per cui, anche se non proprio in armonia con il resto della stanza, esso possono andar bene… l'importante è che siano comode e vengano incontro ai vostri gusti. Oggi vogliamo mostrarvi dieci tipi di poltroncine diverse, collocate in diverse zone della casa e caratterizzate da molteplici forme e stili.