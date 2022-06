Mobile lavabo: come scegliere quello giusto per il nostro bagno?

Si dice che i bagni siano il biglietto da visita delle case e che guardando un bagno si possano capire molte cose sulla persona che quel bagno lo possiede. Questo è probabilmente vero, come è vero che la prima cosa che si nota in questa stanza della casa è il mobile lavabo, essendo questo l'elemento di solito più in vista e più utilizzato da tutti. Se è vero che il bagno e in particolare il mobile lavabo hanno tutta questa importanza, allora è giusto che, nell'arredare la casa, si faccia particolarmente attenzione a questa zona della casa e al suo elemento principale: il mobile lavabo. Esistono davvero moltissimi tipi diversi di mobile lavabo: essi variano in base alle dimensioni, ai materiali, ai colori e al tipo di lavabo che sorreggono: esso può infatti essere incassato, e in tal caso si dovrà tener presente che la parte sottostante del mobile sarà in parte occupata dalla parte inferiore del lavabo (di più o di meno in base alla profondità di quest'ultimo!); oppure può essere da appoggio e in questo caso la parte inferiore del mobile sarà completamente libera. Vista la grande varietà di mobili lavabo esistente, e la conseguente difficoltà di scelta che può derivarne, oggi, noi di homify, vogliamo mostrarvi alcune tipologie di mobile lavabo e spiegarvi per quali stili, quali utilità e quali ambienti esse sono più confacenti.