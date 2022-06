Magia in Sardegna: una villa da film

Quella che vedete in foto non è una scenografia di un film hollywoodiano, né pura finzione, ma una spettacolare villa tutta italiana, nascosta nella seducente natura della Costa Smeralda. Situata a sud di Porto Cervo, quest'abitazione è stata progettata in virtù del rispetto dell'equilibrio tra architettura e ambiente. La villa, opera dell'architetto Ferdinando Fagnola, è stata costruita in cemento armato, completamente scavata nel terreno, e risale agli anni Settanta. I nuovi proprietari hanno poi deciso di ristrutturarla, e hanno affidato il progetto agli architetti Andrea e Luca Marastoni e all’ ingegnere Gianluca Hartner, dello Studio Marasoni Architetti e Ingegneri Associati di Bolzano. La committenza desiderava una casa dove vivere in armonia con l’ambiente, dove trascorrere le vacanze e ricevere gli amici, così si è dato vita a questo progetto tanto originale quanto ambizioso.. scopriamolo insieme.