Profumo di Sicilia: Casa tra Passato e Presente a Taranto

La zona pranzo si presenta confortevole e composta. Tutto ha un suo ordine. Un massiccio tavolo in legno accoglie delle sedie tutte diverse per colore ma non per forma, tradizionali e in legno. Anche quest'angolo è accolto tra due pareti poste ad angolo e che propongono lo stesso gioco in cartongesso che caratterizza la quinta in cucina. In questo caso però, il ripiano che si viene a creare è stato utilizzato come piano di appoggio per quadri e altre piccole decorazioni.