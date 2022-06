6 idee low budget per arredare casa

Le strutture in legno dei pallet da imballaggio sono tra i materiali riciclati più usati per la creazione di complementi di arredo. Resistenza e solidità ne fanno un materiale prefetto per dare vita a tavoli, sedute, armadi, perfetti per gli esterni, ma ottimi anche per l'arredamento degli interni.

Come vediamo, infatti, anche la scomposizione dei singoli elementi che ne costituiscono la struttura permette di creare degli oggetti utili per la casa. Il design da luogo a una ricomposizione creativa degli elementi, e portare a complementi arredo come quelli che vediamo.

Una lampada da terra e un tavolino basso sono il risultato del progetto di GARAGEbySilvio che utilizza materiali pallet e sezioni di pallet assemblate e verniciate in rosso e bianco, per dei complementi di arredo dallo stile decisamente industrial.