Neanche un cm sprecato: la casa rivoluzionata con i mobili componibili!

In cucina gli elementi modulari forniscono una gamma vastissima di soluzioni che permettono l'ottimizzazione dello sfruttamento dello spazio a disposizione, sia in termini di organizzazione che di funzionalità, per la capacità di immagazzinaggio che la modularità garantisce.

La combinazione di unità modulari, infatti, permette di rendere fruibili in modo ordinato e razionale angoli e pareti, sfruttando sia il possibile sviluppo in profondità che quello in altezza. Pensili e basi di misure differenti possono infatti convivere in differenti combinazioni.