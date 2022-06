Come abbinare i colori nel tuo appartamento

E allora come abbinare le nuances calde del rosa e quelle nordiche dell'azzurro? Le possibilità da esplorare sono tante, tante quante quelle offerte dalla palette di tonalità e sfumature dei colori, da sfruttare per scegliere i giusti abbinamenti che possano inserirsi nell'ambiente in maniera efficace.

Per questa ragione, si può osare e scegliere elementi di tonalità che possono essere più o meno cariche e intense, con l'obiettivo di mescolare intensità e sfumature leggere per raggiungere un equilibrio tonale armonico.

Esplorare, quindi, diventa fondamentale. Nell'immagine vediamo la proposta per la cucina di PDV Studio di progettazione. Un esempio di come sia possibile trovare la giusta miscela sfruttando non solo le tonalità di colore, ma utilizzando il bianco come una tela su cui stendere le note di colore scelte.

Proprio il bianco delle pareti può rappresentare l'elemento armonizzante, il quadro in inserire il colore, la base da cui partire per far convivere nel giusto equilibrio tonalità differenti.