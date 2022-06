6 idee per rendere la casa più luminosa e spaziosa

In questo Libro delle Idee vedremo insieme alcune degli accorgimenti utili a rendere la casa più luminosa e quindi a incrementare la percezione dell'ampiezza degli ambienti. La diffusione uniforme della luce in tutto l'ambiente risulta in questo senso di fondamentale importanza.

Come vedremo è possibile favorirla prestando attenzione ad alcuni fattori. Importante risulta, per esempio, organizzare la configurazione dell'ambiente intorno alla presenza di grandi finestre. La luce naturale infatti rappresenta la fonte più preziosa di illuminazione della casa e la sua valorizzazione non va mai data per scontata.