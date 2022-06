6 soluzioni salvaspazio che faranno la differenza a casa vostra!

Organizzare significa disporre gli elementi a disposizione in maniera ordinata e armonica, in modo che formino un tutto definito ed equilibrato. Organizzare significa dare una struttura ordinata agli elementi a disposizione in modo che si creino connessioni che permettano agli ambienti di essere fluidi e funzionali.

L'organizzazione della casa, delle sue singole stanze, dalla camera da letto alla cucina, deve essere quindi pensata in maniera organica perché lo spazio possa essere sfruttato in maniera efficace nella sua interezza, come se quelli della casa fossero gli spazi di un unico grande organo interconnesso.

Per fare questo sarà importante individuare con precisione le singole esigenze e analizzare a partire da queste gli spazi a disposizione in cui dovranno svilupparsi. In modo da poter dare corso a scelte in termini di complementi di arredo e organizzazione dello spazio che siano funzionali quanto gradevoli.

Nell'organizzare gli spazi della casa, come vedremo, si dovranno infatti sintetizzare in maniera efficace esigenze pratiche ed estetiche, funzionalità e decorazione, accessibilità e confort, in modo che la casa possa diventare uno spazio personale e intimo.