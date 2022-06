Il bagno moderno: soluzioni di ieri buone ancora oggi!

Contenitori e superfici di appoggio sembrano non essere mai abbastanza quando si parla del bagno. Prodotti per la cura del corpo di ogni genere, asciugamani, saponette, sembrano moltiplicarsi senza sosta. Ecco che anche le soluzioni devono poter moltiplicare gli spazi in cui tutto trovi un suo posto.

In questo Libro delle Idee vedremo come alcune soluzioni pratiche per sfruttare al meglio le superfici e i volumi del bagno in maniera ottimale, moltiplicando le superfici e gli spazi per riporre, esporre o nascondere tutti gli oggetti che servono a rendere il bagno confortevole.

Senza per questo trascurare l'accessibilità e la fluidità dell'organizzazione, che sempre devono essere garantite, perché il bagno rimanga sempre un ambiente confortevole e funzionale.