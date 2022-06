La casa intelligente: come pianificare una smart home

Rendere intelligente una casa già esistente potrebbe sembrare molto complicato. Ma ci sono molti modi per riuscire a integrare sistemi di rilevazione e controllo anche in strutture esistenti e apparentemente troppo vecchie per pensare possano adattarsi ad ospitare tecnologie così recenti.

Se dovete pianificare una ristrutturazione, per esempio, potrebbe essere questo il momento giusto per inserire delle tecnologie intelligenti, da considerare più come un investimento che come un costo. Se dovete cambiare l'intonaco, potrete allora pianificare l'inserimento di pannelli di controllo delle luci.

Un sistema di sensori che controllano la temperatura delle stanze, per esempio, può essere aggiunto alle pareti esistenti e, una volta collegato alla caldaia, essere controllato da remoto. In questo modo potrete decidere quando, come e per quanto tempo attivarlo anche a distanza, con un conseguente risparmio di consumi e costi.