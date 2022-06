Le creazioni del design per la vita quotidiana

Il termine design si riferisce al processo del progettare oggetti, oggetti di qualsiasi genere e natura, domestici o da lavoro, industriali o artigianali. Gli aspetti funzionali e meccanici, quelli più propriamente tecnici, trovano nel design una sintesi formale ed estetica.

Il design, quindi, ha a che fare con la vita quotidiana e con gli oggetti che nella vita quotidiana usiamo per gli usi più svariati e che spesso diventano talmente usuali per noi da perdere il loro significato in quanto oggetti progettati, quasi fossero oggetti naturali , senza una storia e un processo di invenzione e realizzazione.

Come vedremo in questo Libro delle Idee, in cui presentiamo una piccola selezione di oggetti e invenzioni che hanno un grande impatto sulla nostra vita quotidiana, il design, con i suoi processi e suoi frutti, è sempre presente e informa la nostra vita, anche quando non ne siamo coscienti.

Dal letto a molle al forno a microonde, dal ferro da stiro sino alla lavastoviglie, il design è presente in tutti gli ambienti della nostra casa, a scandire la gran parte delle nostre giornate attraverso meccanismi e usi, forme e funzioni, piccoli e grandi gesti quotidiani che accompagnano le nostre esistenze.