7 idee sensazionali per le scale moderne

Le scale interne possono diventare una grande opportunità per la casa. Andando oltre la loro valenza in termini strutturali, ma come vero e proprio elemento per caratterizzare l'intera organizzazione dell'ambiente anche in termini di arredamento e decorazione.

Come vedremo in questo Libro delle Idee, intorno alle scale interne, sfruttate come fulcro, è possibile costruire l'arredamento di un soggiorno o caratterizzare fortemente l'ingresso. Da elemento strutturale di transizione tra ambienti differenti, le scale possono diventare opportunità da sfruttare per informare tutta la casa.

Vediamo come.