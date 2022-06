Con il legno in casa non si sbaglia mai!

L'introduzione e l'evoluzione del legno lamellare incrociato negli ultimi anni ha per molti versi portato a un cambio di passo, se non a una piccola rivoluzione, nell'ambito dell'edilizia in legno, aprendo prospettive nuove e allargando le possibilità di intervento sia in termini di grandezza delle costruzioni, che della loro articolazione e complessità architettonica.

XLAM è acronimo che indica appunto il legno laminare (in inglese, laminated timber ) incrociato ( crossed , da cui la X dell'acronimo): si tratta di pannelli di legni come abete, pino o larice, composti da tavole sovrapposte in strati, disposte in modo che la fibratura di ogni pannello sia ruotata di 90 gradi rispetto a quella degli altri.

La costituzione dei pannelli conferisce al materiale notevoli capacità di resistenza sismica e di rendimento termico, caratteristiche che si uniscono a solidità e leggerezza, per dare luogo a pareti e solette anche di grandi dimensioni, ma che pur mantenendo spessori limitati, raggiungono prestazioni di resistenza e termiche di notevole livello, nuove per le possibilità che aprono all'edilizia in legno in termini costruttivi.