Le stufe a pellet: come scegliere la migliore

La scelta della stufa a pellet deve essere ponderata a partire da diversi fattori. La sua convenienza ed efficienza, infatti, possono essere determinate da aspetti esterni alle caratteristiche della stufa stessa. Tra questi, l'ampiezza della casa e la sua disposizione, unitamente alla presenza o meno di un impianto di riscaldamento pre-esistente, assumono una grande importanza.

Infatti, la presenza e la capacità della stufa a pellet dovrebbe essere decisa in base all'ampiezza degli ambienti da riscaldare, tenendo conto anche della loro conformazione. In caso di ambienti molto ampi, infatti, è consigliabile optare per una stufa a pellet canalizzata, capace attraverso i tubi che convogliano l'aria calda di riscaldare diversi ambienti della casa, anche su piani differenti.

È utile ricordare come le normative vietino l'installazione delle stufe a pellet in ambienti in cui esistano già apparecchi a gas non a tenuta stagna o cucine dotate di cappe di aspirazione, che potrebbero rischiare di creare pericolose depressioni nell'ambiente.