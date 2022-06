Una villa mediterranea, in tutto il suo splendore!

L'ingresso risulta dalla congiunzione tra i due volumi principali: l'area privata della zona notte e quella pubblica della zona giorno. Si tratta di uno spazio a doppia altezza, circondato da ampie vetrate che invitano a tornare al portico.Oltre al vetro, i materiali utilizzati sono quelli classici dell'architettura mediterranea, pietra e legno, i quali mettono ancora più in evidenza l'eleganza delle finiture in acciaio: un'aggiunta moderna introdotta in maniera sorprendentemente delicata.