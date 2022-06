Carta da parati adesiva, un'alternativa vincente alla tinteggiatura

A sentire parlare di carta da parati adesiva, siamo sicuri che molti di voi avranno storto il naso pensando: 'Carta da parati? Siamo per caso tornati agli anni cinquanta? No grazie!'. Purtroppo, in effetti, è ancora un'idea abbastanza diffusa quella per cui si vede la carta da parati adesiva come un tipo di arredo antiquato e fuori moda, che ricorda case polverose e stantie. A lungo denigrata e snobbata, in realtà, oggi, la carta da parati sta tornando di moda ed è stata rivalutata e apprezzata da molti designer e architetti che hanno deciso di introdurla nei loro progetti. I vantaggi legati a questo tipo di rifinitura sono infatti moltissimi: in primo luogo, ovviamente, la facilità e la velocità con cui può essere applicata alle pareti. Poi, anche, il fatto che le carte da parati di ultima generazione sono prodotte con materiali che le proteggono dal logoramento e che sono resistenti alla luce del sole. Infine, la carta da parati è facilmente lavabile con un semplice panno, altro pregio che sicuramente apprezzeranno le donne di casa. I tipi di carta da parati esistenti sono molti, ad esempio cambiano in base al materiale scelto per la realizzazione: carta, vinile, tessuto, fibra di vetro o fibra grezza. Ciò che però rende ogni carta da parati unica e irripetibile è, ovviamente, la sua decorazione, il suo disegno. Oggi vogliamo allora mostrarvi dieci tipi diversi di carta da parati alla moda e decisamente cool.