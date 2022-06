Ad ogni spazio il suo specchio

Diciamocelo, in bagno lo specchio ci vuole, eccome! Per truccarsi, per struccarsi, per lavarsi il viso, per farsi la barba, addirittura per mettersi gli orecchini. In fase di preparazione lo specchio è un elemento molto importante per capire come ci stiamo per mostrare al mondo esterno. In questo bagno se ne è scelto uno di grandi dimensioni che non prende solo il viso, ma il mezzo busto. Esso segue le linee dei lavandini e del mobile da bagno creando uno spazio molto armonico.