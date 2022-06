Pietre da giardino: una scelta decorativa più che azzeccata

Pietre da giardino? Scelta decorativa? Sicuramente il titolo di questo articolo vi avrà lasciato un po' spiazzati. Molti di noi infatti sono abituati a pensare che le pietre in giardino siano un elemento di disturbo, qualcosa che è meglio eliminare per evitare incidenti e brutte cadute. Quante volete, infatti, da bambini ci hanno dato il compito di perlustrare l'area verde della casa per eliminare non solo le erbacce ma anche le pietre nascoste che avrebbero potuto recare danno e abbruttire il giardino? Bene, sappiate che ormai queste idee sono antiquate e, anzi, le pietre da giardino sono diventate un elemento decorativo all'ultima moda. Le loro forme molteplici, i loro utilizzi plurimi e svariati, il loro stile rustico e naturale rende infatti le pietre da giardino degli elementi perfetti per creare decorazioni che risultino il più naturali possibili. In questo articolo vogliamo allora farvi entrare nel mondo delle pietre da giardino, per scoprirne i diversi utilizzi, le diverse forme, i diversi modelli e colori. Scoprirete allora che questi oggetti, di solito così trascurati, possono in realtà trasformarsi e diventare uno strumento per rendere il nostro giardino sempre più bello e di tendenza!