L'arredamento speciale per bar e ristoranti

Creare la giusta atmosfera è tutto per l'interior design di un'abitazione, e soprattutto per un locale commerciale. Si prende ispirazione, si sceglie un tema in relazione al prodotto e poi lo si sviluppa. Di idee oggi ne abbiamo collezionate parecchie, cose a cui forse non abbiamo mai pensato per un ristorante, un bar ed una cantina di vini che hanno questo in comune: una forte identità rimarcata e sottolineata da l'intuizione geniale nell'utilizzo e nella realizzazione di arredi unici, accessori particolari e mobili e banconi su misura. Il cliente è servito!