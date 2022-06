Un loft diverso dagli altri

La cucina è totalmente caratterizzata dal colore metallico, ed è costituita da un lungo top che ospita il piano di cottura, il lavello e un ampio piano di lavoro. Al di sotto del top, sono stati inseriti elettrodomestici a libera istallazione, anch'essi in acciaio, e carrelli con cestini estraibili per poter organizzare le vivande. Il paraspruzzi altro non è che una pannello in acciaio dove poter appendere mestoli e presine. Una cappa tubolare a muro, anch'essa in acciaio, pende sul piano di cottura, mentre alla parete particolarissimi ripiani a giorno contengono attrezzi e decorazioni varie. Qui è il nero ad alternarsi al vinaccia.