Economica ma Bellissima: una Casa Ruba il Cuore!

Come l' ingresso il soggiorno è completamente bianco e le due grandi finestre lasciano entrare abbondantemente la luce naturale. Gli arredi sono pochi ma ben scelti e decorati con tessuti colorati. Il camino provvede all'occorrenza anche al riscaldamento dell'acqua e sotto il pavimento in resina un sistema isolante protegge dall'umidità in inverno.