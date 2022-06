Con classe ma anche vivacità..e il sottotetto diventa casa!

Oltre al rossiccio dei dettagli in legno, il primo tocco di colore che cattura l'attenzione è dato dal particolarissimo divano in velluto che, grazie a un design unico e alla sua ampia seduta, da vita ad un'area relax stilosa e confortevole. La velour del tessuto blu crea morbidi giochi di chiaro scuro, mentre delle linee chiare che accompagnano le forme irregolari del divano sembrano suddividere la sua superficie in diverse sedute. Un cuscino a fantasia completa la composizione.