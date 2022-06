Porta a scrigno: utile e alla moda!

Avete una casa piccola e caratterizzata da spazi angusti e ristretti? Dovete quindi cercare di risparmiare più spazio possibile in quanto ogni centimetro potrebbe tornarvi utile? Avete un gusto sensibile al design ricercato e alle scelte di stile eleganti e raffinate? Se avete risposto sì a una o a tutte queste domande, allora sappiate che siete persone indicate per avere una porta a scrigno! La porta a scrigno è le cosiddetta porta scorrevole a scomparsa. si tratta di una tipologia di porta che non solo è molto utile in quanto permette di salvare molto spazio e non è assolutamente ingombrante ma è anche caratterizzata da un design alla moda ed elegante, perfetto per ambienti moderni e ricercati ma anche, in base allo stile scelto, per case dalle atmosfere semplici e classiche. Oggi, noi di homify, vogliamo allora parlarvi delle porte a scrigno, per aiutarvi a capire quali sono i pregi e i difetti di questo tipo di porta, per farvi capire come funzionano e per mostrarvi le diverse tipologie esistenti!