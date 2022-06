Come costruirsi da soli un muro in mattoni: solo 5 step!

In conclusione non resta che tenere presente alcuni suggerimenti.

Costruire un muro in mattoni, per conto proprio, non è un'operazione impossibile, l'importante è prestare attenzione ed essere dotati di tutti gli utensili, gli strumenti e i materiali necessari.

Verificare sempre con la livella che ogni fila sia corrispondente e non sia soggetta a pendenze che ne intaccherebbero la solidità e il risultato estetico finale. Non esagerare in eccesso e in difetto con l'uso della malta e qualora questa sbordasse, rimuoverla con la cazzuola (e rimescolarla al resto, per essere riutilizzata) e nel caso si riversasse sulla faccia dei mattoni, ricordarsi di rimuoverla prima che si solidifichi con una spazzola di saggina e acqua.

E ricordate, cura e pazienza sono alla base di un ottimo risultato.