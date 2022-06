Una casa semplicemente perfetta!

Attraversando il soggiorno e la zona da pranzo si raggiunge finalmente la cucina. Qui, i mobili sono stati disposti a parete. La cosa che più risalta all'occhio in questo ambiente è l'incredibile luminosità della stanza e la pietra naturale scelta per rivestire il top della cucina. Per il resto, anche qui abbiamo una scelta d'arredamento che rispecchia in pieno il carattere dello stile moderno, benché questa disposizione non sia proprio all'ultima moda, se non per gli ambienti piccoli.