Il paradiso all'improvviso!

Attraverso un sentiero, circondato da una fitta vegetazione, giungiamo in cucina e traviamo ad accoglierci questa meravigliosa sala dove elemento dominante e il legno! La cucina è caratterizzata da forme semplici e lineari e da una grande isola centrale dotata di lavandino. I piani da lavoro dell'isola e della parete attrezzata, in cemento levigato, molto moderni e dallo stile industriale, contrastano con i mobili e il rivestimento del soffitto in legno. Arricchiscono la composizione tre splendide lampade a sospensione che pendono dal soffitto.

Adiacente alla cucina c'è la sala da pranzo caratterizzata da un grande tavolo e due panche in legno massiccio, dove possono accomodarsi fino a 8 persone.