Semplice fuori, sorprendente dentro!

In uno dei quartieri più belli del corredor Bancalari, a Buenos Aires, in Argentina, si trova il lotto di terra di 924 m² sopra cui è stata costruita questa fantastica casa unifamiliare, che si sviluppa in larghezza, visto la grande superficie a disposizione. La facciata esterna, semplice e dal colore delicato, gioca con in volumi, creando sporgenze e rientranze. Un' alternanza che dona movimento e dinamicità!