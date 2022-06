Una perfetta villa in pietra

Esternamente la villa rappresenta un connubio perfetto tra rustico e moderno. Le spesse pareti in pietra, che si fondono con elementi in acciaio dallo stile minimal, donano alla struttura una personalità unica e, allo stesso tempo, omaggiano l'architettura locale.

In questa regione, infatti, la pietra è stata utilizzata per secoli come materiale da costruzione, sia per la bellezza estetica che per la capacità di mantenere freschi gli ambienti.