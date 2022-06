Amaca o dondolo?

Se si dispone di un ampio giardino, o comunque di uno non di ridotte dimensioni, perché non pensare di abbellirlo con un dondolo o un'amaca? In questo modo sfrutterete al meglio il vostro spazio esterno, inoltre anche i vostri ospiti o gli amici di vostro figlio saranno felici di dondolarsi su e giù. Oppure pensare a che piacere leggere un buon libro comodamente sdraiati sulla vostra amaca. Lasciatevi, quindi, tentare dalla nostra selezione di amache e altalene, sia mai che in mezzo non troviate proprio quella che fa per voi!