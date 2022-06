Luminoso, moderno e funzionale: un appartamento da fare invidia!

Questo è veramente un lusso per pochi: una biblioteca in casa. Questi soggiorno al piano di sopra, molto più intimo del primo, è un piccolo angolo di paradiso. Le tende qui sono scure, per dare la possibilità di isolarsi completamente dall'esterno e c'è un ampio divano con tanto di pouf per godersi la lettura in tutta comodità. I libri sono collocati su una libreria realizzata su misura, in legno massello, che occupa l'intera parete. Io dico che non manca proprio niente, voi che ne pensate?