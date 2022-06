Quando il legno t'innamora: un appartamento capolavoro d'artigianato

I dettagli sono tutto e in questo appartamento è evidente. In particolare non possiamo non soffermarci su questo angolo delizioso, distaccato dal soggiorno, un piccolo spazio dedicato alla lettura, magari, da godersi singolarmente. La parete ha subito un trattamento particolare, che le conferisce una finitura moderna e di grande impatto, in un piacevole contrasto con il più tradizionale rivestimento in legno. La stufa è un elemento senza tempo, irrinunciabile in una casa di montagna! E la poltrona? Un capolavoro artigianale!