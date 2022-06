Ombrelloni da terrazzo, ecco i più moderni

L'ombrellone è oggetto per noi comune. In spiaggia, ma anche anche in giardini e terrazze, rappresenta una delle soluzioni più comuni e usate per creare zone ombreggiate in cui ripararsi dal sole. L'ombrellone però, da figlio maggiore dell'ombrello, ha una lunga storia, che si perde nel mito. Ombrelli e ombrelloni sono presenti in Cina, India e Egitto già a partire dal XII secolo a.C. Oggi così familiari, sono stati di volta in volta simbolo di potere, oggetti della liturgia religiosa e simboli iconici della mitologia, status symbol ante-litteram, ma anche democratici (e spesso umili) strumenti indispensabili per proteggersi dal sole e dalle intemperie. In Cina, l'ombrello è stato parte delle insegne imperiali per quasi tremila anni. Per la Chiesa cattolica, con il termine basilica si indica l'ombrellone che è parte di molti simboli araldici del pontificato. Con un ombrellone, infatti, si usava accompagnare i personaggi di riguardo e quindi anche il Papa. Successivamente l'uso dell'ombrellone divenne un segno di riguardo e venne esteso a tutto il cerimoniale: un ombrellone attendeva sempre i Pontefici all'interno delle basiliche, sino a divenirne uno dei simboli. Ai grandi ombrelloni in uso nell'Inghilterra del Diciannovesimo secolo si deve probabilmente la superstizione che vuole non si debbano aprire all'interno delle case. Essi erano infatti così grandi per gli spazi angusti delle case dell'epoca che, se aperti all'interno, rischiavano di rompere tutte le suppellettili presenti e di ferire le persone intorno. Ma noi oggi ci occuperemo di moderni ombrelloni per il terrazzo, rigorosamente per esterni quindi: anche i più superstiziosi possono stare tranquilli. Vedremo, anzi, come gli ombrelloni da terrazzo siano sempre di grande aiuto. Non solo perché riparano dal sole, ma anche perché capaci di ricavare sul terrazzo delle piacevoli zone ombreggiate, dove poter mangiare, ricevere amici, lavorare, o leggere un libro. Sono perciò parte importantissima dell’arredamento per esterni e permettono di creare angoli confortevoli ma ricchi di stile, dove rilassarsi all'aria aperta. E al riparo dal sole. Quando lo vogliamo, naturalmente.