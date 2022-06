Scaffali in metallo. Per tutta la casa, per ogni occasione

Per i longobardi la skafa era un soppalchetto, ma anche uno stipo. Da qui deriva la parola che designa gli scaffali come oggi li conosciamo. E lo scaffale, se ridotto ai suoi elementi base, è ancora questo: un mobile fatto di ripiani disposti in orizzontale su una struttura verticale. Sui ripiani degli scaffali si può disporre qualsiasi cosa, dai libri alle merci, e gli scaffali possono trovare spazio in diversi ambienti della casa. Gli scaffali in metallo, poi, sono parte comune dell'orizzonte domestico. Pratici e versatili, spesso combinabili in diverse configurazioni, hanno la capacità di prestarsi a tanti usi. Ma gli scaffali in metallo non si limitano alle mere (per quanto sempre fondamentali) funzioni di appoggio. Riveduti e combinati con altri materiali, gli scaffali in metallo sono stati trasformati in veri e propri oggetti d'arredamento, che alla funzionalità uniscono design e stile. Con chiavi di lettura tecniche e stilistiche inusuali, capaci di unire creatività e tradizione. Talvolta in maniera sorprendente.

Vediamo insieme come.