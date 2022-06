La meravigliosa trasformazione di un attico a Barcellona

La ristrutturazione ha permesso di recuperare gli angoli morti e creare degli interni più luminosi, e questo grazie all’eliminazione delle pareti in eccesso e della definizione di un unico grande open space. La scala si trova sempre subito accanto l’ingresso, eppure non da più una sensazione di soffocamento, quanto piuttosto di aria e delicatezza, grazie alla sua nuova struttura aperta e trasparente tanto da somigliare più a una scultura. In questo salone/stanza da pranzo finalmente regna luce, la grande assente della strutturazione originaria. L’utilizzo di materiali come il vetro e l’impiego di colori come il bianco latte ha decisamente contribuito all’effetto finale. Il corretto uso dello spazio non ha migliorato solo la sensazione di luce ma anche quella di ampiezza della stanza. Infine, anche il pavimento è stato sostituito: al posto del vecchio parquet ora spicca un laminato decisamente più sobrio.