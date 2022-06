Un appartamento milanese in perfetto stile Modern Country

Il libro delle idee di oggi ci condurrà alla scoperta di un nuovo stile, l’ultima tendenza in fatto di arredamento che è molto apprezzata sia da coloro francamente legati allo stile più tradizionale, sia da quelli che invece preferiscono le linee più pulite dello stile contemporaneo. Si tratta del Modern Country, un incrocio tra lo stile country, rustico e campagnolo, e quello moderno e di design. La filosofia che sta alla base del Modern Country privilegia l’aspetto pratico dell’arredamento rispetto al suo lato romantico. Il contrario accade, ad esempio, per lo stile Shabby chic, eppure proprio come lo Shabby elegge il legno a materiale d’eccellenza. Anche i tessuti, proprio come nello Stile Shabby, sono rigorosamente in lino, in canapa o in cotone, mentre le tinte sono per lo più neutre e naturali. La semplicità è alla base di questo stile, tanto quanto la minuziosità e la perfezione ne sono lontani. La praticità e il suo aspetto naturale sono un must, così come l’utilizzo di vecchi arredi e la loro ricollocazione in un nuovo contesto. Trovano largo spazio in quest’ottica gli elementi di design che, alternati a quanto descritto fin’ora, danno vita ad atmosfere uniche nel loro genere.

Ma ora basta con la teoria! Piuttosto passiamo alla pratica, e per chiarirvi le idee vi presentiamo un progetto di ristrutturazione davvero speciale. Si tratta dell’interessante intervento dell’architetto Fabio Carria in un bellissimo appartamento milanese di 130 mq che si sviluppa su due livelli. Qui, lì dove prima c’era una veranda ora troviamo un ambiente unico e inimitabile.. scopriamolo insieme!