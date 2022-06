6 Modi per Guadagnare Soldi con Casa Tua

Altra soluzione per far fruttare economicamente la vostra abitazione nel caso in siate in possesso di una stanza degli ospiti inutilizzata è quella di ospitare uno studente straniero. Una alternativa davvero molto interessante se siete alla ricerca di un inquilino che non si fermi per un periodo troppo lungo. Se non sapete come fare ad offrire la vostra stanza in affitto potete contattare le scuole di lingua della vostra città e segnalare a loro la vostra disponibilità. Questi istituti infatti sono continuamente alla ricerca di famiglie del posto che possano ospitare studenti stranieri per le vacanze studio o per piccoli periodi. La maggior parte delle scuole applica inoltre delle convenzioni interessanti e si occupa di pagare parte di vitto e alloggio ai ragazzi con tutto vantaggio per voi che affittate la stanza. Potete sperare di guadagnare anche tre o addirittura quattrocento euro a settimana.