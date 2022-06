Consigli di pulizia last minute prima che gli ospiti arrivino!

Per alcuni avere una casa sempre pulita e ordinata è la cosa più naturale di questo mondo. Ma se siete quotidianamente molto impegnati con il vostro lavoro o con altre questioni personali e se per di più vivete da soli non è affatto facile mantenere puliti e ordinati gli ambienti di casa. Può succedere – e non di rado – che, quando non avete del tempo da dedicare alle attività domestiche, il caos e la polvere si accumulino nelle stanze.

Ma cosa fare se gli ospiti vi hanno avvertito con un preavviso minimo che stanno venendo a trovarvi? Da dove cominciare a mettere le mani per accoglierli a casa vostra in modo decoroso? Anzitutto, è ovvio, bisogna agire velocemente! Dunque, tiratevi su le maniche e mettetevi al lavoro. Poi selezionate le stanze in cui alloggeranno i vostri ospiti e da lì cominciate!